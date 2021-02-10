Нацбанк возобновит проверки банков после перерыва на карантин

Стресс-тестирования пройдут 30 банков. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк после вынужденного перерыва, связанного с коронавирусом, восстановит стресс-тестирования банков и начнет ежегодную оценку устойчивости.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированных кредитов и качества оценки стоимости недвижимого имущества", - сказано в сообщении НБУ.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и норматива достаточности капитала.

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Также в сообщении отмечается, что стресс-тестирования в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

НБУ в конце июня проводил экспресс-стресс-тестирования банков и обнаружил, что большинство были готовы к текущему кризису. Попутно выяснилось, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два - государственные.