Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала года

Доллар подешевел на 18 копеек. Фото: PMG.ua

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 25,25 грн. Это на 18 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Это самый низкий курс американской валюты с начала 2019 года.

Евро подешевел на 26 коп. Стоит 28,07 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,16 грн, продают по 25,46 грн.

За евро предлагают 28,05 грн. Продают по 28,16 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.