Нацбанк удивил курсом валют

Доллар подешевел на 23 коп. Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины на 5 февраля установил курс доллара на уровне 24,85 грн. Это на 23 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 30 коп. Стоит 27,45 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,79 грн. Продают по 24,88 грн.

За евро предлагают 27,38 грн. Продают по 27,50 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.