Нацбанк назвал ключевые достижения экономики

Раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени. Фото: s.mind.ua

Уменьшение инфляции, ревальвация гривни и экономический рост — таковы основные достижения экономики. Об этом рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

"Мы достигли инфляционной цели в 5%. В начале прошлого года мало кто верил, что это возможно. Национальный банк доказал, что может сделать инфляцию низкой и стабильной, что является важным для устойчивого экономического роста. Во-вторых, это ревальвация гривни. Раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени, а сейчас он есть. И третье – это рост экономики. Несмотря на критику жесткой монетарной политики НБУ, экономический рост по итогам года будет выше, чем все прогнозировали в начале 2019 года. По оценкам НБУ, рост реального ВВП будет близок к 3,5%", – рассказал Лепушинский программе Эспрессо капитал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки

В департаменте называют и другие факторы, влияющие на рост экономики. В частности, плавающий обменный курс и производительность экономики, которую заметно по аграрному сектору.

"Ежегодно страна получает рекордные урожаи, и это следствие не погодных условий, а значительных инвестиций, позволяющих догонять по показателям урожайности ведущие страны мира. Вторым важным фактором ревальвации была недоинвестированность украинской экономики. В прошлом году иностранные инвесторы заинтересовались нашим рынком государственных облигаций и это обусловило приток капитала в страну", – объясняет Владимир Лепушинський.

Девальвация гривни была важным фактором замедления инфляции, следует ожидать уменьшения процентных ставок по кредитам. В министерстве также надеются на снижение долларизации экономики и рост доверия к гривне.

Есть и те, кто проиграл от ревальвации гривни. Но это является стимулом, чтобы они хеджировали валютные риски. Экспортеры имеют возможность заключать с банками форвардные контракты и обезопасить свои валютные поступления от возможной ревальвации в будущем.

"С точки зрения государственных финансов, ревальвация имеет и минусы, и плюсы. Действительно, по тем налогам, которые идут с импортных товаров, государственный бюджет имеет меньше поступлений. В то же время при более крепкой гривне правительство имеет возможность экономить на обслуживании государственного долга, большая часть которого выражена в иностранной валюте. Кроме этого, в долгосрочной перспективе Украина имеет шанс получить лучшие международные рейтинги, потому что инвесторы обычно смотрят на долговую нагрузку – соотношение долга к ВВП. И у нас эта нагрузка, достигшая 90% ВВП в 2015 году, сейчас ниже 50%", – говорит директор.

Хотя экономического чуда не произошло в 2019-м, успехи Украины в различных отраслях отметили достаточно международных организаций. Издание "Слово и Дело" поделилось инфографикой международных рейтингов и позиций, которые Украина заняла в прошлом году.