Нацбанк назвал ключевые достижения экономики

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 2628
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1188
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 954
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 38088
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6768
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1881
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27198
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2592
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2259
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1647
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2592
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3546
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1530
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1755
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 13:07

Нацбанк назвал ключевые достижения экономики

  Комментировать
Нацбанк назвал ключевые достижения экономики
Раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени. Фото: s.mind.ua

Уменьшение инфляции, ревальвация гривни и экономический рост — таковы основные достижения экономики. Об этом рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

"Мы достигли инфляционной цели в 5%. В начале прошлого года мало кто верил, что это возможно. Национальный банк доказал, что может сделать инфляцию низкой и стабильной, что является важным для устойчивого экономического роста. Во-вторых, это ревальвация гривни. Раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени, а сейчас он есть. И третье – это рост экономики. Несмотря на критику жесткой монетарной политики НБУ, экономический рост по итогам года будет выше, чем все прогнозировали в начале 2019 года. По оценкам НБУ, рост реального ВВП будет близок к 3,5%", – рассказал Лепушинский программе Эспрессо капитал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки

В департаменте называют и другие факторы, влияющие на рост экономики. В частности, плавающий обменный курс и производительность экономики, которую заметно по аграрному сектору.

"Ежегодно страна получает рекордные урожаи, и это следствие не погодных условий, а значительных инвестиций, позволяющих догонять по показателям урожайности ведущие страны мира. Вторым важным фактором ревальвации была недоинвестированность украинской экономики. В прошлом году иностранные инвесторы заинтересовались нашим рынком государственных облигаций и это обусловило приток капитала в страну", – объясняет Владимир Лепушинський.

Девальвация гривни была важным фактором замедления инфляции, следует ожидать уменьшения процентных ставок по кредитам. В министерстве также надеются на снижение долларизации экономики и рост доверия к гривне.

Есть и те, кто проиграл от ревальвации гривни. Но это является стимулом, чтобы они хеджировали валютные риски. Экспортеры имеют возможность заключать с банками форвардные контракты и обезопасить свои валютные поступления от возможной ревальвации в будущем.

"С точки зрения государственных финансов, ревальвация имеет и минусы, и плюсы. Действительно, по тем налогам, которые идут с импортных товаров, государственный бюджет имеет меньше поступлений. В то же время при более крепкой гривне правительство имеет возможность экономить на обслуживании государственного долга, большая часть которого выражена в иностранной валюте. Кроме этого, в долгосрочной перспективе Украина имеет шанс получить лучшие международные рейтинги, потому что инвесторы обычно смотрят на долговую нагрузку – соотношение долга к ВВП. И у нас эта нагрузка, достигшая 90% ВВП в 2015 году, сейчас ниже 50%", – говорит директор.

Хотя экономического чуда не произошло в 2019-м, успехи Украины в различных отраслях отметили достаточно международных организаций. Издание "Слово и Дело" поделилось инфографикой международных рейтингов и позиций, которые Украина заняла в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк назвал ключевые достижения экономики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Расстреляли украинского дипломата

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 104468
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 38088
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 18369
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
51
 Просмотров: 13428
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
10
 1 Просмотров: 12906
Экономика
Угадать курс гривни не может никто — министр экономики
Угадать курс гривни не может никто — министр экономики 1 Просмотров: 198
Украинцы 4 года продают больше валюты, чем покупают
Украинцы 4 года продают больше валюты, чем покупают Просмотров: 225
Украина улучшила свои позиции в международных рейтингах – инфографика
Украина улучшила свои позиции в международных рейтингах – инфографика Просмотров: 198
НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП
НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП Просмотров: 324
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Меркель встретится с Путиным в России
1
На Донбассе погиб военный из Славуты
Голосов: 22860
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua