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воскресенье, 07 ноября 2021 23:55

На следующей неделе примут решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2"

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На следующей неделе примут решение об участии Украины в сертификации &quot;Северного потока-2&quot;
Кроме оператора ГТС заявку на участие в сертификации подал и "Нафтогаз". Сейчас решения по обеим заявкам все еще ожидаются. Фото: Reuters

Процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" еще продолжается. На следующей неделе будет принято решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в этом процессе.

Об этом написал глава компании Сергей Макогон на странице в Facebook.

"Решение (касательно участия "Оператора ГТС Украины" - ред.) ожидается на следующей неделе", - сообщил Макогон в комментариях к своей публикации.

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Кроме оператора ГТС заявку на участие в сертификации подал и "Нафтогаз". Сейчас решения по обеим заявкам все еще ожидаются.

В октябре Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2".

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