На следующей неделе примут решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2"

Процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" еще продолжается. На следующей неделе будет принято решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в этом процессе.
Об этом написал глава компании Сергей Макогон на странице в Facebook.
"Решение (касательно участия "Оператора ГТС Украины" - ред.) ожидается на следующей неделе", - сообщил Макогон в комментариях к своей публикации.
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Кроме оператора ГТС заявку на участие в сертификации подал и "Нафтогаз". Сейчас решения по обеим заявкам все еще ожидаются.
В октябре Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2".
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