Нафтогаз подал заявку на сертификацию "Северного потока-2"

Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта Nord Stream 2 AG. Фото: REUTERS

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2".

Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко во время брифинга 18 октября, информирует Gazeta.ua.

"Нафтогаз как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины и отстаивающая национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором - "Федеральным агентством немецких сетей". Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", - заявил Витренко.

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Украина заинтересована и имеет прямой интерес в том, чтобы энергорынок был конкурентным, по словам Витренко. И с этой позиции Нафтогаз планирует указать немецкому регулятору, что сертификация "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции в частности на рынках Германии, Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии.

В Нафтогазе отмечают, что в соответствии с европейским законодательством оператор "Северного потока-2" не может контролироваться Газпромом. Также к газопроводу должен быть обеспечен доступ третьих сторон.

"Вопрос не только в том, что Украина, как транзитная страна, страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Есть большие риски для безопасности Украины и безопасности региона", - отметил Витренко.

Он также добавил, что немецкий регулятор имеет время до 8 января 2022 года для сертификации потока. Витренко убежден, что орган "должен учитывать мнение Еврокомиссии". В то же время, о сроках рассмотрения заявления Нафтогаза в Еврокомиссию глава компании сказать точно не может. Но указал, что подобный иск польской компании рассматривали месяц.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море - протяженность газопровода 1234 км. Газ из него будут перекачивать в Германию, Нидерланды и северную Италию. В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го. 10 сентября 2021 года строительство трубопровода "Северный поток - 2" полностью завершили. 18 октября 2021-го сообщили, что первую нитку газопровода "Северный поток - 2" заполнили техническим газом для поддержания в ней нормального давления и начала дальнейшей транспортировки газа.