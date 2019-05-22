МВФ опроверг информацию о прекращении работы миссии в Украине

В Украину миссия МВФ прибыла вчера, 21 мая. Фото: Politeka

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине. Планирует работать в течение 2 недель.

Информация о досрочном прекращении работы миссии в Украине не соответствует действительности, сообщили в украинском представительстве МВФ.

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По словам главы представительства Фонда в Украине Йосты Люнгмана, миссия МВФ будет работать от 21 мая в течение 2 недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы сотрудничества и восстановления ответственности за незаконное обогащение, которое в феврале отменил Конституционный суд Украины.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря.