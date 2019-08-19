Морковь стремительно упала в цене

Морковь подешевела. За неделю цена упала на 20% - до 3-5 грн/кг в опте.

Цены снижаются из-за увеличения предложения ранних и средних сортов моркови на рынке, передает EastFruit.

Автор: Depositphotos Морковь стоит на 38% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

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В среднем морковь стоит на 38% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, спрос на морковь падает. Компании и розничные сети закупают корнеплоды небольшими партиями.

Стремительно подорожал картофель. В опте продают по 10-12 грн/кг. Это самая высокая цена за 5 лет. В прошлом году картофель стоил вдвое дешевле.