Каких овощей в Украине начали выращивать больше

Картофель в опте стоит 10-12 грн/кг. Это самая высокая цена за 5 лет. Фото: Depositphotos

Летом активно дешевели морковь, свекла, капуста. Сейчас стоят меньше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Морковь продают по 6-8 гривен за килограмм. Свеклу - по 5-7 гривен. Немного подорожал лук из-за неблагоприятной погоды на Херсонщине. Это главный производственный регион", - пояснила эксперт.

На Юге в этом сезоне морковью засадили 2,7 тыс. га. В прошлом - 2,5 тыс. га. Посевы под свеклой выросли с 1,7 до 1,8 тыс. га. Капустой - с 4,2 до 4,4 тыс. га. Их продают в среднем на 20-35% дешевле, чем в прошлом году. Морковь упала в цене на 60%, сообщили в Департаменте агропромышленного развития Херсонской области.

Стремительно подорожал картофель. В опте продают по 10-12 грн/кг. Это самая высокая цена за 5 лет. В прошлом году картофель стоил вдвое дешевле.

"Цена выросла из-за погодных условий. На Юге в июне были дожди. В июле - жара. На Западной Украине плантации тоже подтопило. По раннему и среднему картофелю уже однозначно имеем хуже урожай, чем в прошлом году. Поздние сорта будут копать только в начале сентября. Тогда цена упадет. Правда уже есть проблемы с тем, что картофель не нарастает - клубни малых размеров", - объясняет Гетьман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Овощи для консервирования не дешевеют

Площади под картофелем на Херсонщине сократились на 1,9 тыс. га - до 22 тыс. га. Фермеры планируют собрать на 54 тыс. т картофеля меньше, чем в прошлом году - 242 тыс. т, говорят в Департаменте агропромышленного развития области.

"Из-за погоды имеем дорогие помидоры и огурцы. Площади под них последние 4 года постоянно сокращаются. Меньше овощей отправляют на переработку", - подытожила Татьяна Гетьман.

В среднем за год украинцы потребляют 124 кг картофеля. Чтобы обеспечить население понадобится около 129 тыс. т продукции. В 2017 году украинцы потребили 146,5 тыс. т картофеля, свидетельствует официальная статистика.