Monobank закрывает все карты в злотых

С 13 декабря все карточки Monobank в злотых будут закрыты.
Остатки по картам автоматически переведут на кредитные карточки по текущему курсу и карточки станут неактивными для пользования. Об этом говорится в рассылке финучреждения.
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"Можно не ждать 13 декабря а уже сейчас перечислить все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневую карточку", - отметили в банке.
Национальный банк Украины вводит новые правила отправки денег через банки, чтобы исключить возможность перехвата кодов, подтверждающие транзакции.
Данные нововведения коснутся клиентов всех украинских финансовых учреждений, включая "Ощадбанк", "Приватбанк" и "монобанк".
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