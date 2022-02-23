Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине

Ожидается получение третьего транша МВФ в размере 700 млн долларов. Фото: dw

Миссия МВФ начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Reuters.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина договаривается о специальных правах заимствований Международного Валютного Фонда

По результатам второго пересмотра ожидают третий транш в размере $700 млн по программе stand-by.

В начале февраля глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает в ближайшее время миссию МВФ. Украина надеется, что продолжение сотрудничества с МВФ может успокоить рынки, пораженные угрозой войны. Также, что переговоры приведут к выделению третьего транша в размере $700 млн по программе stand-by. По действующей программе Украина должна получить $2,2 млрд.