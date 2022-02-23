Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 3825
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 720
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3645
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 225
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10351
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3942
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 891
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1845
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 549
Фото
Все фото
16
12
1
4
3
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 2952
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2151
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 702
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2304
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1089
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 882
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 09:36

Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине

  Комментировать
Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине
Ожидается получение третьего транша МВФ в размере 700 млн долларов. Фото: dw

Миссия МВФ начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Reuters.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина договаривается о специальных правах заимствований Международного Валютного Фонда

По результатам второго пересмотра ожидают третий транш в размере $700 млн по программе stand-by.

В начале февраля глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает в ближайшее время миссию МВФ.

Украина надеется, что продолжение сотрудничества с МВФ может успокоить рынки, пораженные угрозой войны.

Также, что переговоры приведут к выделению третьего транша в размере $700 млн по программе stand-by.

По действующей программе Украина должна получить $2,2 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Самое читаемое
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 16056
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 14392
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
5
 Просмотров: 12807
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12672
ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы
ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы Просмотров: 11610
Экономика
Изолированный режим: энергосистемы Украины отсоединяют от РФ и Беларуси
Изолированный режим: энергосистемы Украины отсоединяют от РФ и Беларуси Просмотров: 2403
Гривна стремительно обвалилась на фоне военной угрозы – курс валют на среду
Гривна стремительно обвалилась на фоне военной угрозы – курс валют на среду Просмотров: 2007
Бизнес без паники: компании работают без изменений и имеют план "Б"
Бизнес без паники: компании работают без изменений и имеют план "Б" Просмотров: 333
Укрзализныця повышает меры безопасности и не прекращает движение поездов на восток
Укрзализныця повышает меры безопасности и не прекращает движение поездов на восток Просмотров: 216
Из-за агрессии России быстро дорожает золото
Из-за агрессии России быстро дорожает золото Просмотров: 459
Больше всего комментируют
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
2
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
Голосов: 142
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть