Минфин резко увеличил продажи гособлигаций

Торги по размещению ОВГЗ состоялось 8 октября. Фото: Facebook

На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины привлекло 8 октября в государственный бюджет 2,15 млрд грн.

Неделей ранее привлекли 77,2 млн грн, сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются долгосрочные инструменты", - отмечает пресс-служба.

Большую часть составили поступления от трехлетних ОВГЗ.

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При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили по шестимесячным ОВГЗ - 15,65%, по годовалым ОВГЗ - 15,09%, по трехлетним ОВГЗ - 15,42%.

Нацбанк со 2 октября повысил официальный курс доллара. Американская валюта подорожала на 36 коп. - до 24,55 грн. До этого в течение месяца дешевела.