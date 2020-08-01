Эксминистр экономики Тимофей Милован спрогнозировал курс доллара. Фото: 20minut.ua

Милованов рассказал, сколько будет стоить доллар,

Эксминистр экономики Тимофей Милованов считает, что курс доллара в Украине не достигнет отметки 30 грн. По меньшей мере - к местным выборам.

"Когда президент спросил, будет ли курс по 30 грн / $, я сказал, что даже если сильно постараться, может 29 ... а на 30 грн / $ быстро мы не выйдем", - сказал Милованов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "судя по реакции НБУ и по поведению нового руководителя, сейчас стратегия - успокоить рынки".

"То есть мы видим, что первые кадровые изменения происходят не по тем личностях, которые известны. Например, Дмитрий Сологуб или Екатерина Рожкова пишут заявление об увольнении, а заместитель председателя правления Холод. Так же меняется руководство коммуникаций или юристы, то есть непубличные действия - спокойные действия удержания контроля. Это означает, что политика НБУ будет такова, что сейчас будет содержаться доллар, и инфляция будет низкая, как минимум до местных выборов ", - заявил эксминистр.

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В июле официальный курс доллара к гривне вырос на 3,7% - с 26,69 грн / $ до 27,69 грн / $.