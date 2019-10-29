Метинвест подтвердил системность зеленого развития бизнеса и городов

Группа Метинвест выводит Украину на новый уровень взаимодействия с международными организациями и громадами. В ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе компания подписала Меморандумы на шесть лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом. Инвестиции в экологическую модернизацию составят более 400 млн долларов США.

Группа Метинвест выводит Украину на новый уровень взаимодействия с международными организациями и громадами

Группа Метинвест нацелена помочь в выполнении комплекса программ, которые изменят экологическую обстановку в регионах Украины и стабилизируют экономику страны. Активы компании будут модернизированы сразу в двух направлениях – производственном и экологическом. Подписание Меморандумов – еще один шаг в системной модернизации производств и инвестиционной поддержке крупных экологических проектов, направленных на улучшение общей экологической обстановки и повышение уровня жизни в городах присутствия.

"В рамках программы экологической модернизации на 2019-2024 годы на наших предприятиях реализуется ряд крупных проектов на сумму свыше 400 миллионов долларов. Также мы намерены продолжить выполнение корпоративных социальных проектов и привлекать международных экспертов и громады городов к внедрению совместных проектов зеленого устойчивого развития", - заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

В частности, в Мариуполе благодаря новому формату взаимодействия будет усилено уже имеющееся сотрудничество бизнеса и муниципалитета. Появятся новые крупные совместные программы, которые улучшат общую экологическую обстановку в городе.

"Основные направления развития Мариуполя в рамках программы "Зеленые города" – транспорт, энергоэффективность, управление отходами, водные ресурсы и малая экология. Традиционно в проектах по этим направлениям Группа Метинвест является нашим стратегическим финансовым партнером. Заключенный меморандум усилит сотрудничество по уже имеющимся программам и в то же время станет отличным стартом для новых совместных проектов", - сказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.