Метинвест будет развивать образовательный проект популяризации точных наук

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет: "STEAM-CAMP" - это проект широкого партнерства"

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет ознакомился с лидерской образовательной программой для учителей "STEAM-CAMP" во время посещения Мариупольского государственного университета.

"STEAM-CAMP" - это проект широкого партнерства, который реализовывали общественные организации "Фонд развития Мариуполя", "Криворожский фонд будущего" и "Запорожье. Платформа совместных действий" при поддержке Группы Метинвест в партнерстве с Мариупольским государственным университетом и муниципалитетами трех городов (Мариуполь, Запорожье и Кривой Рог).

"Цель проекта - заинтересовать детей к изучению физики, химии, математики и информатики и предоставление преподавателям необходимых знаний и навыков, которые позволят повысить уровень знаний выпускников, выбирающих на ВНО STEAM-дисциплины. Уже с начала учебного года более 5000 учащихся в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье будут получать образование с применением новейших инструментов и авторских методик. В дальнейшем это позволит выпускникам получать более высокие баллы по результатам ВНО по точным наукам и повысит их конкурентоспособность", - отметил Шкарлет.

В программе приняли участие более 500 наиболее мотивированных учителей точных наук учреждений общего среднего и профессионально-технического (профессионального) образования. В течение февраля-июня для педагогов было проведено 5 тематических модулей по развитию лидерского потенциала, внедрение новых технологий в образовании, диджитализации, и эффективной коммуникации.

По результатам проекта учителя STEAM-дисциплин разработали более 450 интегрированных уроков, которые стали основой большой партнерской платформы для учителей точных наук по обмену опытом и развития лидерского потенциала.

Министр также образования и науки ознакомился с лабораторией инклюзивного образования детей и подростков кафедры дошкольного образования Мариупольского государственного университета. Материально-техническая база лаборатории сформирована в соответствии с программой развития высших учебных заведений Мариуполя при финансовой поддержке Мариупольского городского совета и при софинансировании МГУ.