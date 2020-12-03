Место проведения крупнейшего экономического форума хотят изменить

Всесвітній економічний форум можуть провести у Сінгапурі. Фото: pixabay

Предыдущие переговоры с сингапурскими чиновниками о переносе Всемирного экономического форума, ВЭФ, в азиатскую страну, провели организаторы события.

Они пока планируют провести форум в швейцарском Люцерне, сообщает Bloomberg.

Из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса в Европе они также рассматривают и альтернативные места.

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По словам представителя Министерства торговли и промышленности Сингапура, окончательное решение еще не принято.

Также они планируют к Рождеству определиться с местом следующего Всемирного экономического форума.

Зимой 2021 года в Давосе должен был состояться Всемирный экономический форум, но его перенесли. Теперь событие состоится в конце весны 2021-го, пишет "Интерфакс".