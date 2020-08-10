Медицинская помощь при родах может подорожать втрое

Национальная служба здоровья Украины предлагает увеличить тариф на медицинскую помощь при родах втрое - до 24 тыс. грн. Подорожать услуга может в 2021 году.
По словам и.о. директора НСЗУ Оксаны Мовчан, роды с дежурной акушерской бригадой в рамках программы медицинской помощи являются бесплатными.
"Если пациентка хочет рожать у конкретного врача, за эту услугу медучреждение может устанавливать дополнительную официальную оплату, согласно определенным в нем тарифам", - цитирует Мовчан Finance.ua.
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С НСЗУ контракт об оказании медицинской помощи при родах подписали 396 медучреждений. Среди них - 70 специализированных родильных домов и перинатальных центров.
Среднедневной размер пособия по беременности и родам по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8%. Сейчас он составляет 279,8 грн.
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