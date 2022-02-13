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воскресенье, 13 февраля 2022 22:55

Лоукостеры отменяют рейсы, а масло может еще подорожать. Экономические новости недели

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Лоукостеры отменяют рейсы, а масло может еще подорожать. Экономические новости недели
Небо над Украиной остается открытым. Фото: skyup.aero

Во вторник лоукостер Ryanair перестал продавать билеты из Харькова и Херссона.

Впоследствии это ряд авиакомпаний заявили, что не будут летать в Украину. Дело в том, что страховые компании считают риски полетов в нашем небе настолько высокими из-за вероятной агрессии России, что отказываются страховать такие рейсы. Ввиду того, что многие самолеты лоукостеров находятся в лизинге, их владельцы в Европе требуют вывести свое имущество на территорию ЕС. Кроме того, информация об отмене страховок также может являться элементом информационного давления. Небо над Украиной остается открытым. Мининфраструктуры пишет, что 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты в 34 страны. У некоторых перевозчиков возникают затруднения, связанные с колебаниями на рынке страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиационную отрасль и предоставить дополнительные финансовые гарантии.

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Французы будут строить нам электровозы

Локомотивы для "Укрзалізниці" будет строить французский Alstom. Проект сделки стоимостью 1 млрд евро дает надежду обновить отечественный склад, изношенный на 90%. Однако есть одно "но": контракт еще не подписан и дату, когда современные электровозы поедут нашими путями, никто назвать не может.

Открытый рынок для Турции

Производители масла обеспокоены условиями соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Жалуются, что беспошлинная экспортная квота на 50 тыс. т семян подсолнечника оставит без работы несколько отечественных перерабатывающих предприятий. Ведь сырья, несмотря на высокие урожаи, не хватает.

Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что:

• Украина почти вдвое сократила потребление газа в начале февраля

• Объявлен планы программы "Большая стройка" на 2022 год

• За месяц бюджет получил на 10 млрд грн больше плана. Куда уйдут эти деньги?

• Сельских предпринимателей освободили от обязательных РРО.

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