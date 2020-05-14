Ломбарды возьмут под контроль: что изменится

В течение 2019 года ломбардами были выданы кредиты на сумму 18,2 млрд грн. Фото: pixabay.com

1 июля 2020 года Национальный банк Украины будет осуществлять государственное регулирование и надзор за деятельностью ломбардов.

Одной из приоритетных целей регулятора является защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для самих ломбардов, отмечается на сайте НБУ.

Главной целью Национального банка является обеспечение прозрачности работы ломбардов и соблюдения прав и интересов потребителей через внедрение риск-ориентированного подхода в процедурах лицензирования, регулирования и надзора на рынке ломбардов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смягчение карантина: что заработает с 22 мая

Новая модель регулирования рынка кредитования ломбардами должно обеспечить деятельность ломбардов на принципах прозрачности, добропорядочного рыночного поведения и защиты прав потребителей с учетом особенности бизнес-модели ломбардов.

Нацбанк будет строить новую систему регулирования и надзора, которая будет предусматривать: простой доступ на рынок (отменено требование по специально определенной организационно-правовой форме ломбарда). Для выхода на рынок будут установлены необходимые минимальные условия, которые обеспечат наличие честных игроков, одновременно эти условия не должны быть неоправданными преградами для начала деятельности, развития здоровой конкуренции или инноваций. Обязательным будет бизнес-план для начала. Новые возможности также расширяют доступ к финансированию от третьих лиц и разрешение ломбардам осуществлять иную деятельность, кроме предоставления финансовых услуг, создают новые возможности для развития бизнеса. Кроме этого, НБУ отмечает прозрачность и наличие безупречной деловой репутации - на рынке будут действовать только те ломбарды, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы которых раскрыты. Только владельцы и руководители с безупречной деловой репутацией будут допущены на рынок.

В течение 2019 года ломбардами были выданы кредиты на сумму 18,2 млрд грн, что примерно на 11% превышает аналогичный показатель 2018 года (16,4 млрд грн). Рост рынка ломбардного кредитования обусловлен ростом спроса на дополнительные ресурсы и недоступностью кредитов из других источников для людей с низким уровнем доходов.