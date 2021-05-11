Локдаун уменьшил зарплаты украинцев - кто потерял больше денег

Больше всего пострадали сферы, связанные с работой с людьми, искусством и производством. Фото: Елена Луценко

Зарплаты в Украине снизились после усиления карантина. Большинство работодателей предлагают зарплату, значительно ниже рыночной.

Заработная плата 57% вакансий в конце апреля стартовала от 9,7 тыс. грн. 23% работодателей предлагали оклад от 19,5 тыс. грн. 11% компаний были готовы платить от 29,2 тыс. грн. Зарплаты от 39 тыс. грн и выше предлагали 9% украинских работодателей, сообщает кадровый портал grc.ua.

Больше всего пострадали сферы, связанные с работой с людьми, искусством и производством.

В сферах спорта и фитнеса зарплаты снизились на 48%. В категории "Искусство, медиа" - на 36% .Оклады чиновников упали на 29%. Зарплаты медиков уменьшились на 1555 грн.

Заработные платы выросли в сфере юриспруденции (+ 29%), консалтинга (+ 25%) и топменеджмента (+ 19%).

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Больше всего зарплаты выросли в категории "Безопасность". В конце апреля средняя зарплата увеличилась на 57% и составила 12 297 грн/месяц. На 26% выросли оклады в индустрии IT/телекоме.

В течении года карантина 1 млн человек получили статус безработного. Ориентировочно 500 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря выплатам по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам в красных зонах. Также - выплатам для предприятий на возмещение двух третей заработной платы. В начале мая 401 тыс. украинцев остаются безработными.