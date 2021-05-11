Сколько безработных появилось за год карантина

500 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря выплатам по 8 тыс. грн. Фото: Елена Луценко

401 тис. украинцев сейчас имеют статус безработного, сообщили в правительстве.

"В течение года карантина 1 миллион человек получили статус безработного. Было трудоустроено за этот период 665 тысяч человек", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Ориентировочно 500 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря выплатам по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам в красных зонах. Также - выплатам для предприятий на возмещение двух третей заработной платы.

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"По оценкам экспертов, более чем 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает эффект. Вложения в инфраструктуру непосредственно позволили сохранить и создать в общей сложности около 160 тысяч рабочих мест. Это можно отнести к тем 600 тысяч трудоустроенных. Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику", - добавил Шмыгаль.

В Украине зарегистрировали 680 тыс. безработных за первые три месяца 2021-го. Это на 34% больше, чем в прошлом году.