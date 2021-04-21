Безработица в Украине растет: что изменилось за последние три месяца

Помощь по безработице получили 608 тыс. людей. Фото: Елена Луценко

В Украине зарегистрировали 680 тыс. безработных за первые три месяца 2021-го. Это на 34% больше, чем в прошлом году. В целом количество неработающих украинцев за год выросла на треть, сообщает Государственный центр занятости.

С начала года услугами Государственной службы занятости воспользовались 1,5 млн украинцев, ищущих работу. 680 тыс. из них уже имели статус безработных.

Помощь по безработице получили 608 тыс. человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

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127 тыс. человек устроили на работу. Большинство пошли в сельское, лесное и рыбное хозяйство и в сферу торговли. 28% из них - это рабочие по обслуживанию оборудования и машин и продавцы. 9% - служащие и руководители.

В состоянии скрытой безработицы сейчас находится не менее 1,5 млн украинцев, по информации Центра экономической стратегии.

В Киеве средняя зарплата составляет 16 тыс. грн, Днепре - 13,5 тыс., Запорожье - 11,5 тыс., Одессе - 14 тыс., Львове - 13 тыс., Харькове - 13 тыс., Полтаве - 11 тыс. грн .