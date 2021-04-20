Кто в Украине зарабатывает 70 тыс. грн: назвали популярные профессии

За три года размер зарплат рос на 17% ежегодно. Фото: Елена Луценко

В Киеве средняя зарплата составляет 16 тыс. грн, Днепре - 13,5 тыс, Запорожье - 11,5 тыс, Одессе - 14 тыс, Львове - 13 тыс, Харькове - 13 тыс, Полтаве - 11 тыс. грн.

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 67 тыс. грн. В Киеве такие специалисты зарабатывают 70 тыс. грн, сообщает Work.ua.

Средняя зарплата в сфере строительства и архитектуры - 15 тыс. грн. Столько же получают журналисты, маркетологи и работники PR-сферы. Медики и педагоги зарабатывают в среднем 12 тыс. грн. Рекламисты - 20 тыс. Топ-менеджмент компаний и руководители высшего звена получают 25 тыс. грн. В области сельского хозяйства зарплаты держатся на уровне 13,5 тыс. грн, в юриспруденции - 12,3 тыс, в сфере обслуживания - 11 тыс.

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За три года размер зарплат рос на 17% ежегодно. Инфляция в прошлом году составила около 5%.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 составляет 6 тыс. грн. Следующее повышение минималки до 6,5 тыс. запланировано на 1 декабря 2021 года.