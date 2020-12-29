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вторник, 29 декабря 2020 21:10

Повышение минимальной зарплаты в январе: кто будет получать больше и как это повлияет на цены

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Повышение минимальной зарплаты в январе: кто будет получать больше и как это повлияет на цены
Украинцы в основном изменений не заметят. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. В декабре ее планируют повысить еще на 500 грн. Это ляжет бременем в основном на частного работодателя. Поскольку на сегодня 85% рабочих мест в Украине обеспечивают частные компании, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Только 15% рабочих мест - это государственный сектор: система управления, предприятия. А там уже давно никто на минимальную зарплату не работает. Только самые неквалифицированные работники – уборщики, охранники", - говорит экономист.

По его словам, украинцы в основном изменений не заметят.

"В Украине существует такое явление как зарплата в конвертах. Принудительное повышение минималки частично выведет часть зарплат из тени в легальную бухгалтерию. Но это не значит, что работодатели должны будут платить больше. Просто большую часть зарплаты нужно будет показывать в бухгалтерии, а меньшую - в конверте. Суммарно работнику вряд ли будут что-то больше выплачивать", - говорит Андрей Новак.

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Также он отметил, что повышение уровня минималки вряд ли станет причиной роста цен в Украине.

"Во-первых, это повышение будет касаться только тех, кто действительно получал минимальную зарплату, а это небольшая доля работников. А во-вторых сейчас мы отмечаем общее снижение покупательной способности. Поэтому лишних средств, чтобы реализовывать какой-то инфляционный всплеск у украинцев нет. Сейчас имеем не инфляцию спроса, а инфляцию себестоимости продукции, из-за динамичного роста стоимости энергоносителей. Именно это приводит к росту цен, а не то, что небольшому количеству людей подняли зарплату", - пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что увеличивать размер минималки нужно как можно чаще.

"Учитывая общий очень низкий уровень зарплат, который является причиной массовой трудовой миграции из Украины, то я бы повышал минималку гораздо чаще. Ведь мы скоро потеряем большинство трудоспособного населения и останемся в стране с детьми и пенсионерами", - подчеркнул он.

Средняя номинальная заработная плата в ноябре составила 11 987 грн. Это на 1,5%, или на 187 грн меньше октябрьского показателя - 12 174 грн.

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29
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