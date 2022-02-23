Курс в обменниках пробил психологический барьер

Доллар в обменниках 23 февраля в среднем торгуется по 30,40 грн. Скриншот: Minfin

Курс гривны к доллару в обменниах достиг психологической отметки – 30 гривен.

Такие данные приводит Minfin.

В обменниках столицы ближе к середине дня ценники показывали 29,50 (покупка) – 30,95 (продажа).

Какие причины столь стремительного роста и когда он завершится в комментарии Gazeta.ua объясняет главная экономист Dragon Capital Елена Билан.

"Ажиотаж вызван, прежде всего, паническими настроениями людей. Признание Россией псевдореспублик ЛДНР, введение туда войск РФ и угроза полномасштабного вторжения побуждают украинцев "что-то делать" - идти скупать валюту. Также нервничает бизнес и придерживает валютную выручку. А иностранные инвесторы выводят капитал. Если появляется спрос, то и курс будет соответственно расти. Притом что экономических причин для стремительного роста нет".

Остановить ажиотажный спрос на наличную валюту удастся очень быстро, как только утихнут панические настроения.

"Когда ситуация стабилизируется, курс опустится ниже 30 гривен за доллар, для этого нужно несколько дней. Кто сейчас спешит купить валюту, в будущем рискует проиграть", – продолжает Елена Билан.

Наличных денег в стране для удовлетворения спроса достаточно.

"По банковской системе наличной массы долларов сейчас около 1 млрд. Пока открыты границы, финансовые учреждения могут быстро пополнить валютную наличность в кассах", - резюмирует экономистка.

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Экономисты не исключают, что гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.