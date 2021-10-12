Курс Bitcoin достиг рекордной отметки

С 22 сентября криптовалюта подорожала почти на 40%. Фото: pixabay.com

Стоимость Bitcoin в понедельник побила майский рекорд и поднялась до $57 тыс.

Это максимальное значение с 10 мая, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk. По состоянию на 11 октября, стоимость Bitcoin превысила $56,4, добавляя 2,62%.

За последние три недели криптовалюта подорожала почти на 40%.

В мае стоимость криптовалюты превысила $58 тыс, а затем начала падать. В июле опустилась ниже $30 тыс.

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5 октября президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон "О виртуальных активах", который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой. При этом Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Страна получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить криптокомпании. Компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций, поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой. Увеличение количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, приведет к увеличению объема операций, что будет снижать стоимость транзакций.