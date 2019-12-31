Контракт на транзит газу подписали: все подробности

Фото: Delo.ua

Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых получит не менее $7 млрд.

"Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбук.

Минимальные гарантированные объемы прокачки будут 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

"Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно", - пояснил в свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В правительстве говорят, что благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. "Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит газа предохраняет от полномасштабной военной агрессии России - Витренко

Со стороны Украины контракт о транзите был подписан исполнительным директором компании "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. Со стороны России документ подписал глава Газпрома Алексей Миллер. Договоренности подписывали дистанционно. Витренко - в Вене, Миллер - в Санкт-Петербурге.

Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этому времени закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати".

"Гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы согласиться. Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, который мы ожидаем", - отметил представитель Нафтогаза.

При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коболев рассказал детали переговоров о транзите российского газа

По словам Витренко, важен также переход на европейские правила транзита газа. "Десятилетиями мы работали по правилам, сложившимся еще в советские времена. Это блокировало транзит для использования только Газпромом, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок. Теперь это в прошлом. Новые правила - это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучше конкуренция на рынке, дополнительные доходы", пояснил он.

Отныне Нафтогаз стал организатором транзита. "И хотя такая структура является более сложной, она позволяет более гибко применять европейские правила к транзиту газа".

Кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия подписали соглашение об урегулировании. По этому соглашению Газпром полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Газпром подписали мировую относительно $7,4 млрд

По мнению Витренко, подписание нового контракта на транзит - это только начало нового пути. Среди главных вызовов для Украины: завершение реформы рынка газа, повышение уровня энергоэффективности, увеличение собственной добычи газа, трансформация Нафтогаза в современную и эффективную национальную компанию.

"Если мы это сделаем, то сможем полностью реализовать возможности, которые нам дает новый контракт на транзит и получение 3 млрд долл от Газпрома по решению Стокгольмьского арбитража", - считает Витренко.

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10.