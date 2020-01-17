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пятница, 17 января 2020 21:10

Кому в этом году будут предлагать больше всего работы

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Кому в этом году будут предлагать больше всего работы
Самыми востребованными в этом году будут IT-специалисты. Фото: sites.google.com

В 2020 году на рынок труда в Украине будет влиять трудовая миграция за границу, усиление влияния техники и уменьшение количества вакансий.

Эксперты прогнозируют новую волну миграции украинцев, в частности в Германию. Это связано с изменением правил работы для иностранных граждан, пишет hh.ua.

В Германию активно приглашают программистов, работников на производство, рабочий и медицинский персонал. Преимущественно предлагают зарплату от 46,9 тыс. грн до 90 тыс. грн. Есть работа на 91-135 тыс. грн.

Количество вакансий может уменьшиться из-за мирового экономического спада и глобальной рецессии, в частности - в производстве. Так, во втором полугодии 2019-го предлагали меньше работы.

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Самыми востребованными в этом году будут IT-специалисты, специалисты по продажам, маркетологи.

В то же время из-за развития технологий будет сокращаться потребность в одних специалистах, а расти в других. Например, работу кассиров, делопроизводителей, операционистов можно заменить программным обеспечением или роботизированными решениями.

В Украине средняя зарплата достигла рекордного уровня. С конца 2016-го выросла на 85% в эквиваленте евро. Это связано с ростом номинальных зарплат и укреплением гривни. Средняя зарплата составляет около 10 тыс. грн.

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