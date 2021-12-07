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вторник, 07 декабря 2021 15:49

Компания Ferrexpo за девять месяцев 2021 года уплатила более 6,6 млрд грн налогов и сборов

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Компания Ferrexpo за девять месяцев 2021 года уплатила более 6,6 млрд грн налогов и сборов
Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 88,6 млн грн. Фото: ferrexpo.com

Предприятия Компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября 2021 года перечислили более 6,6 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Согласно структуре платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 4865,6 млн грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) – более 1795,6 млн грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) – более 30,2 млн грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 245 млн грн, в областной – более 546,6 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 3826,8 млн грн (5%, 12% и 83% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 247,2 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 88,6 млн грн, в областной – более 237,5 млн грн, в государственный – более 1388,7 млн грн (5%, 14% и 81% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 80,9 млн грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 15,1 млн грн, в областной – более 3,1 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 7,9 млн грн (58%, 12% и 30% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 4,1 млн грн.

За девять месяцев 2021 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 3756,5 млн грн, экологический налог – более 105,2 млн грн, налог на землю – более 55,4 млн грн, подоходный налог – более 222,5 млн грн, другие налоги и сборы – более 51,3 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 427,4 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 53,3 млн грн, НДФЛ – более 71,2 млн грн, налог на прибыль – более 1195,0 млн грн, другие налоги и сборы – более 11,2 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 365,1 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за девять месяцев текущего года стали: земельный налог – более 8,1 млн грн и НДФЛ – более 11,4 млн грн.

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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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