Компания Ferrexpo снова обеспечила медиков Горишних Плавней необходимыми медикаментами

Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе. Фото: ferrexpo.com

Благотворительный фонд Полтавского ГОКа совместно с администрацией города Горишние Плавни постоянно держат на контроле вопросы обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками, расходными материалами, медикаментами и оборудованием. Ситуация с Covid-19 требует наличия дорогостоящих медикаментов, позволяющих сохранить жизнь людей.

В этот раз медикам были переданы противовирусные препараты, лекарства для улучшения кровообращения, препараты для ингаляций, расходные материалы для функционирования аппарата искусственной почки (для проведения гемодиализа), антиген тесты на коронавирус и т.д.

"От имени Горишнеплавнинской городской территориальной общины благодарю Константина Жеваго за весомую и действенную поддержку общины в период пандемии COVID-19 и комитет корпоративной социальной ответственности Ferrexpo за конструктивную работу и тесное взаимодействие", - отметил городской глава Горишних Плавней Дмитрий Геннадиевич Быков.

Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на необходимость медицинских учреждений не только Полтавской области, но и всей Украины.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.