Компания Ferrexpo за 9 месяцев уплатила более 2,42 млрд грн налогов и сборов

Предприятия группы Ferrexpo перечислили более 2,42 млрд грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановского ГОК) по итогам января-сентября 2019 года перечислили более 2,42 млрд грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Это больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1942,0 млн грн. Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 467,7 млн грн, Белановского ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 11,1 млн грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 216,0 млн грн, в областной - более 242,0 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 1240,0 млн грн (13%, 14% и 73% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 245,0 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 64,5 млн грн, в областной - более 73,2 млн грн, в государственный - более 278,5 млн грн (15%, 18% и 67% соответственно). Единый социальный взнос предприятия - более 51,5 млн грн.

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Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 5,8 млн грн, в областной - более 0,7 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 1,5 млн грн (72%, 9% и 19% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3,1 млн грн.

За 9 месяцев 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 997 млн ​​грн, экологический налог - более 100 млн грн, налог на землю - более 43 млн грн, НДФЛ - более 216 млн грн, другие налоги и сборы - более 24 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 320 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 27,9 млн грн, НДФЛ - более 46,2 млн грн, другие налоги и сборы - более 163,8 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 178,3 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог - более 3,7 млн грн и НДФЛ - более 3,2 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 г. компания выработала 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.