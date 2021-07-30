Компания Carlsberg Ukraine разместила знаки ответственного потребления на Rozetka (PR)

Теперь у всей продукции Carlsberg Ukraine на онлайн-площадке Rozetka есть информационные знаки об ответственном потреблении алкоголя.

Carlsberg Ukraine гордится качеством и вкусом своей продукции, а ее ответственное потребление – это приоритет. Теперь у продукции Carlsberg Ukraine на Rozetka есть специальные знаки, которые предупреждают:

- пиво только для совершеннолетних (18+);

- не следует садиться за руль после употребления алкоголя;

- алкогольное пиво – не для беременных.

С учетом последних трендов канал e-commerce начинает развиваться и в Украине, и компания планирует объединиться и с другими онлайн-площадками.

Carlsberg Ukraine известна своей программой по устойчивому развитию "Цель 4 НУЛЯ: вместе ради будущего". НОЛЬ безответственного потребления алкоголя – ее важная часть. Чтобы достичь этой цели, компания поддерживает ответственное потребление и постоянно расширяет ассортимент безалкогольной продукции, чтобы у потребителя всегда была альтернатива. По результатам прошлого года бренды BALTIKA 0 и "Квас Тарас" стали лидерами в своих категориях, что свидетельствует о высоком уровне доверия потребителей.

Также Carlsberg Ukraine сотрудничает с клиентами и партнерами по отрасли, чтобы предупредить безответственное потребление. Все алкогольные бренды компании содержат на этикетке информацию о запрете потребления несовершеннолетними, беременными и лицами, имеющими медицинские или профессиональные противопоказания.

В течение шести лет компания присоединяется к Всемирному дню ответственного потребления пива (Global Beer Responsibility Day), принимая активное участие в общественных акциях и рекламных кампаниях социальной направленности. В прошлом году трек "Скажи Ні" украинской певицы Алины Паш, которая популяризировала ответственное потребление, набрал более миллиона просмотров на YouTube. В этом году компания готовит новый проект об ответственном потреблении, который представит уже в сентябре.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие. Более детально можно ознакомиться на сайте https://carlsbergukraine.com.