Коммунальные услуги: объяснили, каким должен быть качественный газ

Недостаточное давление вызывает проблемы с качеством газа. Фото: pexels.com

Качественный природный газ при сжигании имеет голубое пламя.

"Каждый год нужно банально чистить конфорки газовой плиты. Без этого давление уменьшается и объем сжигаемого газа уменьшается. Тогда он с голубого превращается в рыжий", - пояснил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, пишет "Украина 24".

По его словам, на сайте оператора газотранспортной системы есть мониторинг калорийности газа во всех регионах.

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"Качество газа можно проверить в независимой лаборатории, которая по вызову приезжает и забирает пробу", - говорит Коболев.

Он пообещал компенсировать домохозяйствам стоимость анализа газа, если тот окажется плохим.

В Украине значительно увеличились долги за коммунальные услуги. Из-за этого в Верховную Раду внесли проект закона, по которому гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации. В противном случае человека ждет суд.