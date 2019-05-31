Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2169
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1845
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1908
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2727
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1287
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7110
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7677
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3717
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 126
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 459
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2736
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 25516
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 324
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 10:10

Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук

  Комментировать
Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук
Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук: "Появление дискуссии о дате старта рынка электроэнергии связано со сменой президента". Фото: bakertilly

Лоббируя отсрочку старта рынка электроэнергии, Игорь Коломойский пытается его похоронить. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире радио "Голос столицы".

Эксперт считает, что появление дискуссии о дате старта рынка электроэнергии связано со сменой президента и тем, что против введения рынка выступает близкий к Владимиру Зеленскому олигарх. Игорь Коломойский заинтересован в возможности получать дешевую электроэнергию для своих заводов.

"Игорь Коломойский прямо сказал: надо приостановить рынок электроэнергии. И все... Потому что группа Приват, как называли когда-то, является одним из владельцев так называемого ферросплавного бизнеса. Это, грубо говоря, 4, реально 3 ферросплавных завода, крупнейший в Запорожье, Никополе, Стаханове. Что такое ферросплавный бизнес? это бизнес, который очень затратный по части электроэнергии. Грубо говоря, более 70% в себестоимости производства продукции - это электроэнергия. Им выгодно иметь дешевую электроэнергию. Их строили, кстати, у гидроэлектростанций дешевых. Такая логика была, чтобы дешевая была электроэнергия", - объясняет эксперт.

Однако после введения рынка возможность получать дешевую электроэнергию исчезает, все участники находятся в равных конкурентных условиях. Поэтому Коломойский пытается отменить реформу.

"В рыночных условиях ты уже не выбираешь: вот я хочу потреблять оттуда электроэнергию или оттуда. И вот эти компании заинтересованы иметь дешевый энергоресурс. И поэтому Коломойский, по моему мнению, фактически торпедирует таким образом этот рынок", - заявил эксперт.

Корольчук отмечает - дискуссия о дате старта рынка перешла по обсуждению технических аспектов в сугубо политическую плоскость. В то время как технических или экономических оснований не запускать рынок нет.

"Например, вчера было обращение СБУ с рекомендацией к правительству, что есть опасность, нужно приостановить рынок электроэнергии. У меня вопрос. В Украине есть проблема с транзитом газа. Мы договор заключили или нет? СБУ также пишет, наверное? Нет, это нормально, СБУ отслеживает все темы, и она должна это делать. Там, где есть риски для государства. Но очень странное совпадение", - считает эксперт.

По мнению Корольчука, промедление с запуском рынка - это способ вообще отказаться от внедрения прозрачных правил и честной конкуренции в энергетике. Если его отсрочат, за несколько лет будет введена гибридная модель рынка, контролируемого государством, и отрасль потеряет возможность получить ресурсы на модернизацию энергосистемы.

"Если просто банально через политические моменты его перенесут, а, скорее всего, и похоронят сразу. Ибо сейчас некоторые люди, говорят, до 2022 года, 2023-го. Мы тогда, если и увидим его, то в форме какого-то монстра видоизмененного. Это будет регулируемый рынок, с элементами рынка, но регулируемый, контролируемый государством. Мы фактически потеряем возможность получить ресурсы для того, чтобы модернизировать потом нашу энергосистему. Под модернизацией я имею в виду АЭС, ТЭС, ГЭС, электросети", - прогнозирует эксперт.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 41418
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 25525
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19098
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10296
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10040
Экономика
Украинские дороги хотят делать по-новому
Украинские дороги хотят делать по-новому Просмотров: 1278
Средняя зарплата существенно увеличилась
Средняя зарплата существенно увеличилась Просмотров: 162
Нефть рекордно подешевела
Нефть рекордно подешевела Просмотров: 423
Существенно подорожал сжиженный газ
Существенно подорожал сжиженный газ Просмотров: 459
Доллар почти вернулся к 27 грн
Доллар почти вернулся к 27 грн Просмотров: 576
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Голосов: 20537
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua