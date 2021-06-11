Коллекторы не смогут выбивать долги из людей - НБУ установил новые правила

Все коллекторские фирмы должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний. Для этого с 14 июля до 13 августа должны подать в НБУ полный пакет документов на регистрацию.

Автор: Елена Луценко За нарушение законодательства о защите прав потребителей НБУ будет исключать коллекторские фирмы из Реестра

После 14 октября банки и финансовые компании должны расторгнуть договоры с теми коллекторами, которые не явились в Реестре.

Национальный банк Украины определен регулятором коллекторских компаний и кредиторов - банков и финансовых компаний.

"На рынке коллекторских услуг должны работать прозрачные компании с безупречной репутацией, которые не прибегают к неэтичным методам взыскания долгов", - отметили в НБУ.

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Новый закон о коллекторах предусмотрел ряд мер воздействия за нарушения во время урегулирования долгов как для коллекторов, так и для кредиторов.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей НБУ будет исключать коллекторские фирмы из Реестра.

Закон о коллекторах четко разграничивает правила этического поведения. Основным методом деятельности коллекторов остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 9:00 утра. Разрешается личная встреча коллектора с должником, только с 9 утра до 19 часов вечера, но если на это согласен сам должник. Если при первом телефонном звонке он сообщит коллектора, имеющего адвоката или представителя, то после этого коллекторской компании будет запрещено общаться напрямую с должником. Запрещено отправлять смс-сообщения об имеющемся долге самом заемщику, его работодателю, приезжать к нему домой, угрожать ему и родственникам.