Коллекторы не смогут выбивать долги из людей - НБУ установил новые правила

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 531
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 801
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1818
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 450
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 702
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1026
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 351
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 324
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 801
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 495
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 378
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 234
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2169
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
2 Просмотров: 531
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 16:35

Коллекторы не смогут выбивать долги из людей - НБУ установил новые правила

  Комментировать

Все коллекторские фирмы должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний. Для этого с 14 июля до 13 августа должны подать в НБУ полный пакет документов на регистрацию.

Автор: Елена Луценко
  За нарушение законодательства о защите прав потребителей НБУ будет исключать коллекторские фирмы из Реестра
За нарушение законодательства о защите прав потребителей НБУ будет исключать коллекторские фирмы из Реестра

После 14 октября банки и финансовые компании должны расторгнуть договоры с теми коллекторами, которые не явились в Реестре.

Национальный банк Украины определен регулятором коллекторских компаний и кредиторов - банков и финансовых компаний.

"На рынке коллекторских услуг должны работать прозрачные компании с безупречной репутацией, которые не прибегают к неэтичным методам взыскания долгов", - отметили в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк назвал одну из главных проблем 2020 года

Новый закон о коллекторах предусмотрел ряд мер воздействия за нарушения во время урегулирования долгов как для коллекторов, так и для кредиторов.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей НБУ будет исключать коллекторские фирмы из Реестра.

Закон о коллекторах четко разграничивает правила этического поведения. Основным методом деятельности коллекторов остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 9:00 утра. Разрешается личная встреча коллектора с должником, только с 9 утра до 19 часов вечера, но если на это согласен сам должник.

Если при первом телефонном звонке он сообщит коллектора, имеющего адвоката или представителя, то после этого коллекторской компании будет запрещено общаться напрямую с должником. Запрещено отправлять смс-сообщения об имеющемся долге самом заемщику, его работодателю, приезжать к нему домой, угрожать ему и родственникам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коллекторы не смогут выбивать долги из людей - НБУ установил новые правила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

ЕС открыли для украинцев

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 15021
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9397
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 8190
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3285
Экономика
Безумные налоги в бюджет, атмосфера роскоши и большие планы - как работает первое легальное казино страны - Billionare
Безумные налоги в бюджет, атмосфера роскоши и большие планы - как работает первое легальное казино страны - Billionare Просмотров: 243
Заработает 100 новых центров "Дия" - Минцифры
Заработает 100 новых центров "Дия" - Минцифры Просмотров: 72
Банковая хочет переложить рост тарифов на местную власть - политолог
Банковая хочет переложить рост тарифов на местную власть - политолог Просмотров: 252
"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката
"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката Просмотров: 54
$5 тыс. за гектар: как будет дорожать земля
$5 тыс. за гектар: как будет дорожать земля Просмотров: 360
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
Історія з курткою
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть