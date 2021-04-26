Будут наказывать гривней и отнятием лицензии - юрист о новом законе для коллекторов

Для кредиторов и коллекторов ввели правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Об изменениях, которые ждут коллекторов и кредиторов, Gazeta.ua говорит с юристом адвокатского объединения "Юскутум" Олегом Онищенко.

Автор: facebook.com/onyshchenko.oleh Юрист адвокатского объединения "Юскутум" Олег Онищенко

Что изменит новый закон в деятельности коллекторов и кредиторов?

Первое, что стоит отметить, это то, что закон этот закон направлен на легализацию коллекторской деятельности в Украине. Отныне, Национальный банк становится регулятором этой деятельности. В течение трех месяцев вступления в силу этого закона он должен создать реестр, куда в течение месяца должны зарегистрироваться все игроки рынка коллекторских услуг. Только после этого компании могут проводить коллекторской деятельности и быть полноправными игроками на этом рынке.

Что будет запрещать коллекторам новый закон, а что позволять?

Этот закон четко разграничивает правила этического поведения коллекторов. Основным методом их деятельности остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 9:00 утра. Разрешается личная встреча коллектора с должником, только с 9 утра до 19 часов вечера, но если на это согласен сам должник.

Если при первом телефонном звонке он сообщит коллектору, что имеет адвоката или представителя, то после этого коллекторской компании будет запрещено общаться напрямую с должником. Запрещено отправлять смс-сообщения об имеющемся долге самому заемщику, его работодателю, приезжать к нему домой, угрожать ему и родственникам.

Что этот закон будет означать для кредиторов?

Этот закон обязывает банки и другие финансовые компании публиковать на сайте у себя, а также в договорах о предоставлении потребительского кредитования информацию с какими именно колеторськимы компаниями отныне они взаимодействуют. Это означает то, когда создастся реестр финансовых компаний - появятся легальные игроки. В том случае, когда заемщик берет средства, он заранее будет знать, что в случае задолженности к нему будет обращаться коллекторская компания, которая указана в договоре. Каждый банк сможет выбрать ту коллекторскую компанию, которую сочтет нужным. Это очень важно, поскольку повысится конкуренция на рынке коллекторских услуг. Конечно, легальные игроки этого бизнеса вынуждены будут повышать стандарты своей работы и работать в рамках законодательства.

Какая ответственность ждет коллекторов за нарушение закона?

Она так же будет делиться на административную, гражданскую и уголовную. В этом законе четко определены штрафные санкции за нарушение этих правил. За несоблюдение требований, по взаимодействию с потребителем, то есть звонки в запрещенное время, угрозы, будет взиматься штраф в размере от 51 до 102 тыс. грн. За привлечение к взысканию долга юридического лица не включенной в реестр, штраф будет от 73 до 136 тыс. грн. Все в совокупности может привести к остановке коллекторской деятельности с отнятием лицензии. То есть, будут наказывать гривней. 13 апреля закон был опубликован в Голосе Украины. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу, за исключением отдельных пунктов.