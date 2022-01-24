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понедельник, 24 января 2022 22:55

Количество зарегистрированных РРО стремительно выросло

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Большинство физических лиц-предпринимателей на едином налоге уже установили регистраторы расчетных операций или их программные аналоги (РРО/ПРРО). Есть более 300 тыс. кассовых аппаратов, установленных ФЛП на ЕН.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев. Еженедельно регистрируют по 50 тыс. РРО.

О положительном эффекте фискализации говорит в радиоэфире Киевской школы экономики Дарья Марчак, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления:

"Введение РРО позитивно для покупателей, которые получат чек на покупку, что дает им больше гарантий для отстаивания своих прав.

Для "белых" компаний это более равные условия для конкуренции. Для ФЛП установка РРО перестала быть финансовым бременем как в первую волну 2015-16 годов, когда нужно было покупать и обслуживать физический аппарат. Теперь это может быть программный продукт за символическую плату.

Больше всего потеряет "серый" и "черный" бизнес, не привыкший афишировать свои доходы".

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Против данной нормы "упрощенцы" длительное время активно протестовали, но сейчас переход на новые правила работы происходит спокойно, а количество зарегистрированных ФЛП РРО только за первые недели января увеличилось больше, чем вдвое, о чем свидетельствуют данные на графике, составленном Государственной налоговой службой.

Автор: ДПС
 

"Это свидетельство того, что фискализация не уничтожила украинский бизнес, о чем многие предостерегали, – продолжает Дарья Марчак. – Пока не было программных РРО, действительно существовал страх перед монопольным положением поставщиков механических кассовых аппаратов, относительно завышенных цен на них. С введением ПРРО эти сетования исчезли".

Сейчас на рынке присутствует около 10 разработчиков ПРРО, конкуренция между ними ощутима. Для бизнеса можно подобрать под свои нужды адекватный пакет – от бесплатных версий с ограниченным функционалом и количеством операций за определенный период до мощных версий с привлечением аналитических инструментов и возможностью принимать платежи с помощью смартфона.

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Есть "узкое" место, появившееся при анализе данных фискальных чеков. Налоговая служба не анализирует должным образом информацию, полученную из них.

"Налоговики не дают информацию об объеме операций ФЛП, об их контрагентах, какие товары продаются. Это дало бы базу для экономических исследований, которые качественно улучшили систему и дали бы понимание того, что на самом деле происходит в экономике", - заключает Марчак.

С 1 января вступили в действие изменения в законодательство, согласно которым применение РРО теперь обязательно всеми ФЛПами 2-4 групп, независимо от оборота. Использовать РРО теперь обязаны все ФЛП, за исключением:

⁃ тех, кто получает платежи исключительно на банковский счет

⁃ занимающихся независимой профессиональной деятельностью (адвокаты, нотариусы и т.п.)

⁃ тех, кто работает в селе.

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