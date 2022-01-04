Гетманцев разъяснил предпринимателям все нюансы использования РРО

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики распространил разъяснения по использованию РРО/ПРРО для плательщиков единого налога с 1 января 2022 года. Соответствующий документ в своем телеграмм-канале опубликовал глава комитета Даниил Гетьманцев.

В разъяснении отмечается, что из-за отсутствия единой позиции органов власти по вопросу использования РРО/ПРРО в комитет поступают многочисленные обращения от ФЛП с просьбой дать ответ на те или иные вопросы.

В частности, с 1 января не обязательно использование регистраторов расчетных операций или соответствующего программного обеспечения ФЛПами первой группы.

Кроме того, без использования РРО/ПРРО может осуществляться розничная торговля на территории сел – при условии, что предприниматель не торгует подакцизными товарами и использует расчетные книги или книгу учета расчетных операций.

Однако эта норма не применяется, если соответствующий сельский совет принял решение об обязательном использовании РРО/ПРРО на территории общины или если годовой объем расчетных операций одного пункта торговли на 1 января превышает сумму в 167 минимальных заработных плат.

В документе также отмечается, что плательщики единого налога не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение – при условии, если они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС и не торгуют технически сложными товарами, подлежащими гарантийному ремонту, а также товарами медицинского назначения и ювелирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Кроме того, плательщики единого налога не должны подтверждать расходы на приобретение товаров – они обязаны только добросовестно вести учет доходов.

Довольно распространены вопросы использования РРО/ПРРО при осуществлении торговли в сети интернет. В разъяснении отмечается, что при оплате покупателем товара или услуги непосредственно на банковский счет продавца (кроме карточного счета), использование регистраторов не является обязательным. При всех других вариантах оплаты продавец обязан проводить покупку через РРО/ПРРО.

Обязательным является использование РРО/ПРРО при приобретении товаров в рассрочку. В таких случаях продавец должен выдать покупателю фискальный чек за каждый платеж – за исключением платежей, осуществляемых непосредственно на счет продавца по реквизитам в формате IBAN.

В опубликованном разъяснении Комитет также обращается в Кабинет министров, НБУ и Налоговую службу с просьбой учесть позицию парламентариев при рассмотрении обращений налогоплательщиков.