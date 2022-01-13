У таксистов будут кассовые аппараты: готовят законопроект

Законопроект хотят зарегистрировать в этом месяце. Фото: Pexels

В Верховной Раде разработали законопроект об обязательных кассовых аппаратах для украинских таксистов.

В настоящее время документ на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. Его должны зарегистрировать в этом месяце, сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев "Українській правді".

"Я верил, что законопроект будет внесен осенью, не удалось. Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал он.

Гетманцев говорит, что это будет последняя ветвь, которую намерены фискализовать.

"Мы приняли законы, введенные РРО, антиофшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности – №1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет", – сказал он.

О законе стали говорить в августе 2021 года.

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"Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который легко установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси", - говорил депутат.

Введение штрафов для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов может быть отсрочено до 1 февраля 2022 года. Об этом сказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.