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четверг, 13 мая 2021 16:00

Когда восстановится мировая экономика - прогноз ООН

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Когда восстановится мировая экономика - прогноз ООН
В хорошем положении оказались страны, которые зависят от обрабатывающей промышленности. Фото: unsplash

Организация Объединенных Наций прогнозирует восстановление мировой экономики в этом году. Мировой ВВП вырастет до 5,4%.

"После резкого снижения мирового ВВП на 3,6 процента в 2020 году теперь он предсказуемо вырастет на 5,4 процента в 2021 году", - рассказывают в ООН.

В январе Организация Объединенных Наций прогнозировала рост мирового ВВП на 4,7%. Две крупнейшие мировые экономики - Китай и США стали на путь восстановления благодаря налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержке, быстрой вакцинации населения.

"Глобальный рост обусловлен укреплением экономической активности США и Китая. Однако увеличение количества случаев заражения Covid-19 и недостаточный прогресс вакцинации во многих странах ставят под угрозу общее оздоровление мировой экономики. Объемы торговли уже вышли на допандемичный уровень", - заявил начальник отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид.

В хорошем положении оказались страны, которые зависят от обрабатывающей промышленности. Под вопросом - подъем экономик стран, зависящих от туризма и сырьевых товаров.

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Минфин прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 4,1%. В 2022 году - 3,7%. Экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года, говорят в Нацбанке.

Олигархи задерживают развитие экономики, ведь им не нужна конкуренция. Из-за высокого уровня монополизма валовой внутренний продукт Украины составляет $165 млрд в год, а мог бы достигать $400 млрд. Об этом заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко.

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