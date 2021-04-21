Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд - советник президента

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 243
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 504
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 828
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2313
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13032
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
5
13
6
7
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 243
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13032
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 234
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 00:31

Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд - советник президента

  Комментировать
Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд - советник президента
Устенко заявил, что из-за олигархов Украина потеряла большую часть ВВП. Фото: Украинская правда

Олигархи останавливают развитие экономики, ведь им не нужна конкуренция. Таким образом, в экономике остается высокий уровень монополизма. ВВП мог бы составить $400 млрд.

Владимир Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой. Цель этого – создать одинаковые и благоприятные условия для всех для ведения бизнеса, заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко, информирует Офис президента.

В моем понимании, если бы не такая консервация, которая проходила в вопросе олигархата, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов, – подчеркнул Устенко.

Благодаря уменьшению влияния монополий Украина может получить устойчивый рост ВВП. Таким образом, можно будет и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов.

Украина – государство с колоссальным уровнем теневой экономики, который, по разным оценкам, колеблется от 25% до 50%. Это означает, что как минимум около 40– 45 миллиардов долларов находится "в тени" ежегодно, – пояснил советник главы государства.

Именно высокий уровень экономики питает политическую коррупцию: деньги оказываются за пределами Украины и могут идти даже на финансирование терроризма.

Один из приоритетных вопросов – проведение приватизации в банковском секторе. Государственные банки, которые ранее были национализированы, нужно продавать. Однако только в случае, если есть эффективный инвестор.

Это было бы правильным решением не только потому, что вернем средства налогоплательщиков, но и сможем перевернуть отвратительную страницу нашей истории и сможем констатировать, что уже не 50% украинского банковского сектора контролируется государством, – сказал Устенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк выставят на продажу

В прошлом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины $ 5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил первый транш $2,1 млрд.

В феврале миссия с первого просмотра полученной Украиной программы stand-by завершилась без результата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд - советник президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 9450
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 7803
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6318
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6282
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 6255
Экономика
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
5
 Просмотров: 54
Чиновники поняли, что государственные предприятия - это "дойные коровы" - эксперт
Чиновники поняли, что государственные предприятия - это "дойные коровы" - эксперт
 Просмотров: 225
Хотят отменить право украинцев на бесплатные 2 га земли
Хотят отменить право украинцев на бесплатные 2 га земли Просмотров: 702
Безработица в Украине растет: что изменилось за последние три месяца
Безработица в Украине растет: что изменилось за последние три месяца Просмотров: 153
Малообеспеченным будут давать деньги на открытие собственного дела
Малообеспеченным будут давать деньги на открытие собственного дела Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 26399
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть