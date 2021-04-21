Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд - советник президента

Устенко заявил, что из-за олигархов Украина потеряла большую часть ВВП. Фото: Украинская правда

Олигархи останавливают развитие экономики, ведь им не нужна конкуренция. Таким образом, в экономике остается высокий уровень монополизма. ВВП мог бы составить $400 млрд.

Владимир Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой. Цель этого – создать одинаковые и благоприятные условия для всех для ведения бизнеса, заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко, информирует Офис президента.

В моем понимании, если бы не такая консервация, которая проходила в вопросе олигархата, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов, – подчеркнул Устенко.

Благодаря уменьшению влияния монополий Украина может получить устойчивый рост ВВП. Таким образом, можно будет и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов.

Украина – государство с колоссальным уровнем теневой экономики, который, по разным оценкам, колеблется от 25% до 50%. Это означает, что как минимум около 40– 45 миллиардов долларов находится "в тени" ежегодно, – пояснил советник главы государства.

Именно высокий уровень экономики питает политическую коррупцию: деньги оказываются за пределами Украины и могут идти даже на финансирование терроризма.

Один из приоритетных вопросов – проведение приватизации в банковском секторе. Государственные банки, которые ранее были национализированы, нужно продавать. Однако только в случае, если есть эффективный инвестор.

Это было бы правильным решением не только потому, что вернем средства налогоплательщиков, но и сможем перевернуть отвратительную страницу нашей истории и сможем констатировать, что уже не 50% украинского банковского сектора контролируется государством, – сказал Устенко.

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В прошлом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины $ 5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил первый транш $2,1 млрд. В феврале миссия с первого просмотра полученной Украиной программы stand-by завершилась без результата.