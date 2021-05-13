Украина прекратит импорт электроэнергии из России и Беларуси: Зеленский подписал закон

Импорт электроэнергии из России прекратится. Фото: РБК

Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

Инициатива позволит НКРЕКП запретить импорт электричества из России, сообщает Офис президента.

Проект упростит процедуры экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС.

Предусматривает ограничение или запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Вводит обязанность для генерирующих компаний, в коммунальной собственности, продавать электроэнергию только через конкурентные аукционы.

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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года. Запрет на это действовала с апреля 2020 года. 1-2 февраля энергию поставляли также из России.