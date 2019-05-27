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понедельник, 27 мая 2019 13:48

Когда морковь упадет в цене: назвали условие

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Когда морковь упадет в цене: назвали условие
В Украине активно завозят раннюю морковь из Турции. Фото: hudey.net

В Украине отечественную раннюю морковь с Юга продают по 26-27 грн/кг. Дешевле стоит завезена из Турции - 22-23 грн/кг.

Вскоре цена на морковь может упасть за счет конкуренции с импортной продукцией. Так, завозить из-за рубежа первую морковь урожая 2018 года начали еще в октябре прошлого года. В конце мая на рынке появилась ранняя морковь из Турции, передает "Інфо-Шувар".

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"Раннюю морковь в Украине начали собирать в конце первой декады мая. Сначала цены на нее были относительно высокими. Этому способствовали рекордно высокие цены на "старую" морковь. В прошлом году на старте сезона украинская морковь стоила на 55-65% дешевле. Но год назад цены на нее росли до конца июня, а в этом сезоне стоимость ранней моркови начала быстро снижаться уже в первую неделю продаж", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В прошлом году морковь рекордно подорожала. В июне стоила 28-32 грн/кг. В этом сезоне самый высокий показатель цены на "старую" морковь - 20-22 грн/кг, зафиксировали в мае. Далее на рынке появилось больше импортной моркови и цены на продукцию упали до 10-14 грн/кг. Ранняя морковь в течение мая 2019 года подешевела вдвое - с 45-55 грн/кг до 26-27 грн/кг.

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27
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