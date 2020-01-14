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четверг, 16 января 2020 05:29

Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист

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Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак: "В цивилизованных странах ипотеку дают по 1-5% годовых" Фото: Gazeta.ua

Долгосрочные кредиты украинцы берут неохотно. Для этого есть объективные причины и несколько важных факторов, говорят эксперты.

О снижение учетной ставки НБУ и перспективах долгосрочного кредитования председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Gazeta.ua.

Представители Нацбанка заявляют о снижении учетной ставки. Что это значит для украинцев? Улучшится ситуация с долгосрочными кредитами?

- Снижение кредитных ставок это хорошо. Но даже при ставке в 8-10% годовых - будет очень мало желающих взять долгосрочный кредит под жилье на 10, 15 или 20 лет. Нужно снижать ставку еще больше, чтобы увеличить число заемщиков - людей, которые будут понимать, что смогут обслуживать ставку в 2-3 или 4-5% годовых. Ведь даже 10% - это уже очень серьезная нагрузка. Плюс у нас не прогнозируемая ситуация с курсом гривны.

Даже при ставке в 8-10% годовых - будет очень мало желающих взять долгосрочный кредит под жилье

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сказала: "Сегодня для банков цена гривневого ресурса составляет 8-9%. Можно говорить об ипотеке под 14-15% годовых". Насколько это реально?

- Это они только мечтают об этом. Как может быть цена для банковской системы 8-9%, если депозиты на сегодня около 15%. Возможно, она говорит о каких-то перспективах. Или имела в виду прогноз главы НБУ, который сказал, что еще до конца 2020 года учетная ставка может достичь 10%. Но "возможно" - это одно, а вот когда этого удастся достигнуть - это совсем другое.

Здесь все равно есть временной лаг, пока уровень учетной ставки опустит общий уровень депозитных ставок, а потом и кредитных.

Это происходит не мгновенно. Потому что банки сейчас оперируют теми деньгами, под которые привлекают депозитные средства. Как правило, продолжительность большинства депозитов полгода - год. Поэтому лаг будет заставлять их не сразу, а постепенно снижать и депозитные ставки, и кредитные после снижения учетной ставки от НБУ. Но пока снижения даже нет даже до 8%.

Сегодня ипотечное кредитование в Украине практически отсутствует. Главная причина - высокие ставки в банковской системе Украины. По ним кредитоваться на долгий период, да еще под такие проценты - это почти пожизненное ярмо для любой семьи.

Какие сейчас реальные банковские ставки в Украине?

- В банковской системе ставка по кредитам в гривне более 20%. Нацбанк постепенно снижает учетную ставку, поэтому и она (кредитная ставка - Gazeta.ua) понемногу снижается. В то же время Фонды, которые якобы выдают молодежные ипотеки - располагают очень небольшими суммами. Там речь идет буквально о покупке нескольких десятках квартир в год. В масштабах Украины это фактически ничто.

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Есть шанс возобновить ипотечное кредитование?

- Шансы возобновить кредитование - не только ипотечное но и общее - будут только когда снизится кредитная ставка в банковской системе. Создать отдельно взятую кредитную ставку по отдельным программам невозможно. Это можно только за счет специальных фондов, финансируемых из госбюджета. Но он достаточно беден. Треть средств идет на обслуживание госдолга. Оставшееся - на скромное финансирование образования, медицины, обороны и так далее. Поэтому на отдельные фондовые программы - будь то жилищное кредитование или поддержка аграриев - выделяются небольшие суммы. Как правило, распределяются еще и по коррупционным схемам. То есть, для своих.

Единственный путь исправить ситуацию - нужно кардинальное снижение общих кредитных ставок в банковской системе, чтобы люди и предприятия могли под низкие ставки спокойно брать кредиты. Как для развития предприятия, так и на приобретение жилья.

Сегодня ипотечное кредитование в Украине практически отсутствует

Возможно государству стоит сделать ставку на молодежное ипотечное кредитование? Ведь многие молодые семьи арендуют жилье деньги, которые за него платят - переходят в тень. С них редко кто платит налоги. А так на этом бы зарабатывали банки.

- Это не сложно сделать. Необходимо разработать специальную программу. Там должны быть три стороны: застройщик, банк и государство. Государство должно предложить и застройщикам, и банкам какие-то специальные условия, при которых работать по жилищному строительству будет выгодно. Такая программа будет осуществляться только при условии общих низких кредитных ставок. При кредитных ставках в более чем 20% - не поможет ничего.

Под какие проценты должна даваться ипотека, чтобы и банки зарабатывали, и людям было подъемно платить?

- Мировой опыт цивилизованных стран показывает, что это ипотечные ставки от 1 до 5 процентов.

Такое когда-то будет в Украине?

- Будет тогда, когда учетная ставка составит 0,5% или 1-2%. Или будет минусовой, как во многих странах Большой семерки.

Банки смогут зарабатывать при такой ставке?

- Банки зарабатывают на разнице между привлеченными деньгами и теми, которые продают через кредиты. Но они сейчас работают в тех условиях, которые сформировались в банковской системе Украины. У большие аппетиты не только в банков, но и у предпринимателей. Причем такие, что хотят зарабатывать в год 30-50%. А в цивилизованных странах чистый заработок 7-8% - это уже хорошо, а 10% - огромный успех.

Аппетиты надо уменьшить и зарабатывать не на процентах, а на объемах операций и разнице. Сейчас объемы операций невелики. Но банки держат большую марку заработка. В результате - ступор. Не развивается ни одна программа - ни ипотечная, ни кредитования реального сектора. Ничего. Такая же проблема возникнет при кредитовании под так называемый рынок земли.

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Если сохранится высокая кредитная ставка, то ничего взаймы даваться не будет, кроме спекулятивных операций и потребительского кредитования. Люди просто должны покупать, например, бытовую технику. Будут брать кредиты на холодильники, стиральные машины, посудомойки и тому подобное. Кто побогаче - еще на автомобиль.

А реальные сектора экономики и долговременные программы, как жилищное строительство, под такие проценты - это огромное бремя, которое никто на себя брать не будет.

Мы не можем спрогнозировать курсовую политику, потому что Нацбанк придерживается так называемого "плавающего курса"

Кто сейчас реально может получить кредиты на жилье?

- По государственной программе есть условия. Там подается заявка от семьи. Но как правило, это все заканчивается распределением государственных программ между "своими" - чиновниками и их детьми. А в общей банковской системе кредит от 25% годовых на 25 лет может взять любой, кто готов пойти на риск и платить.

Если взять на 25 лет под 25% годовых - сколько полных стоимости жилья придется выплатить в итоге?

- Это увеличение стоимости, грубо говоря, в восемь раз. И это еще при неизвестной ситуации с курсом. Потому, что мы видели в 2019 году долгий период укрепления гривны. И еще вопрос: стоит ли разрешать длительное кредитования в иностранных валютах? При наличии своей денежной единицы, я считаю, что это неправильно.

А сейчас кредитуют в каких денежных единицах?

- Думаю, что и в гривне, и в валюте. Государственные программы в гривне. А общие кредиты - нет ограничений.

В какой валюте лучше брать ипотеку?

- Это зависит от того, какая курсовая ситуация. Если бы у нас была уверенность, что курс гривны будет стабилен, тогда можно спокойно брать в гривне. Например в соседней Польше - злотый был что 10 лет назад что сейчас - три с лишним злотых за доллар.

Мы не можем спрогнозировать курсовую политику, потому что Нацбанк придерживается так называемого "плавающего курса". И громко заявляет, чуть ли не ежемесячно, что не влияет на курс и его формирует рынок.

Вопрос: зачем тогда существует Национальный банк. Если все формирует рынок, то регулятор становится ненужным посредником на нем.

Чтобы ипотека в Украине нормально заработала, нужно менять критерии для заемщиков и политику НБУ в отношении кредитных ставок. Такое мнение в интервью информационному агентству УНИАН высказал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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