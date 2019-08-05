Когда доллар подскочит: ответ эксперта

Осенью 2019-го ожидается рост курса доллара.
Об этом рассказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук изданию Факты.
"Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — 3-я декада октября и 1-я декада ноября текущего года", — прогнозирует он.
По словам Гарбарука, нынешнее укрепление гривны имеет исключительно спекулятивную основу.
"На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа", — говорит эксперт.
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Укрепление украинской национальной валюты позволило спекулянтам обменять доллары на гривны и закупить ценные бумаги. В конце года начнется обратный процесс: облигации будут погашать и обменивать гривну на доллары. Это и станет причиной роста американской валюты.
"Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль", — отмечает Гарбарук.
С начала 2019-го гривна рекордно укрепилась к доллару. Результат стал лучшим среди всех мировых валют.
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