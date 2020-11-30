Киберпонедельник в Украине: как подготовиться и сделать выгодные покупки в сети

До киберпонедельника желательно подготовиться: спланировать бюджет и определить денежный максимум, который можно потратить на онлайн-покупки. Фото: pixabay.com

Киберпонедельник считается своеобразным продолжением черной пятницы, но покупки в этот день осуществляются исключительно онлайн. Его ввели примерно 15 лет назад специально для офисных работников, которые после распродаж в пятницу по инерции продолжали делать покупки со служебных компьютеров.

В этом году именно сегодня в интернет-магазинах ожидается высокий спрос на смартфоны, компьютеры и технику, поскольку часто люди ошибочно связывают название Киберпонедельника со скидками на электронику. Но на самом деле люди покупают также одежду, обувь, Детские товары, игрушки, косметику и парфюмерию. Через пандемию и карантин в 2020 году много продаж переместились именно в онлайн, а торговые площадки еще накануне распродаж объявили о акции и скидки.

До киберпонедельника желательно подготовиться. Спланировать бюджет и определить денежный максимум, который можно потратить на онлайн-покупки. Не лишне составить список желаемых вещей и распределить их по важности. Обратить внимание на их стоимость, чтобы не стать жертвой маркетологов.

Стоит сравнить цены и характеристики товара у разных продавцов, изучить комментарии и отзывы о выбранной продукции. Если товар будут заказывать из другой страны, просчитать доставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черная пятница: кто больше заработает на распродажах

Как распознать фиктивные скидки и не вернуться из шопинга с пустым кошельком, рассказали эксперты по личным финансам. Если люди планируют определенные покупки, они должны ориентироваться в ценах. Знать сколько товар стоит в обычный день. Бывает так, что стоимость поднимают вдвое, потом ставят "скидку" 50%. И мы покупаем вещи по той же цене, которая была изначально.