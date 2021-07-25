Теневая занятость сокращается. Фото: ua.news

Каждый пятый украинец работает неофициально.

В то же время, теневая занятость в Украине пока имеет тенденцию к уменьшению. Об этом сообщает Экономическая правда.

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"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась и имеет существенную тенденцию к уменьшению.

Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости около 184 тыс. человек. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 году до 1 апреля 2021 мы имеем уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест", - говорится в сообщении.

За 2 года доход украинского онлайн-продавца вырос в 1,5 раза, или на 49%. Кроме того, с первого квартала 2019-го по первый квартал 2021 их стало больше на 14%. Самый высокий средний доход в онлайн-продавцов из Одессы, Киева, Днепра, Львова и Харькова.