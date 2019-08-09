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пятница, 09 августа 2019 21:10

Картофельный кризис: почему не дешевеет популярный овощ

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Картофельный кризис: почему не дешевеет популярный овощ
Скачки цен связаны с погодой. Фото:besplatka.ua

Картофель в Украине стоит дороже всего за последние 5 лет. На оптовых рынках килограмм предлагают по 9-10 грн. Примерно такие же цены на картофель в соседней Польше. Год назад этот овощ был вдвое дешевле.

Скачки цен связаны с погодой. Из-за дождей фермеры вынуждены были пересаживать картофель в конце мая. Летом в части регионов осадков не было более 2,5 месяцев. В других - поля затопило, передает "Инфо-Шувар".

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"Из-за ливней в мае и засухи в июне в хозяйствах Юга урожайность упала в 1,5 раза. Коммерческую партию раннего и среднего картофеля можно было найти разве у крупных производителей. Соответственно, цены были и пока остаются рекордно высокими. О прогнозе на вторую половину сезона говорить еще рано. Стоимость будет зависеть от погоды в следующие два месяца. Худший сценарий - засуха в августе и холодная, дождливая погода в сентябре", - говорит Николай Гордейчук, основатель компании "Агрико Украина".

Наибольший спрос на картофель среди населения наблюдается в сентябре и октябре, вторая волна - март-апрель. Ежегодно население все меньше выращивает этого овоща самостоятельно, ездят за покупками на оптовые рынки.

За 5 лет продукты питания в Украине подорожали втрое. Так, социальная продуктовая корзина в феврале 2014-го стоила 342,7 грн, 2019-м - 939,9 грн.

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