Какой экономический ущерб нанесли миру стихийные бедствия 2019-го

Из-за природных катаклизмов в 2019 году погибли около 9 тыс. человек. Фото: images.1plus1.video

820 природных катастроф произошло в мире в 2019 году.

Через них погибли около 9 тыс. человек. В общем ущерб, которий стихийные бедствия и антропогенные катастрофы нанесли мировой экономике в 2019 году, оценили в около $ 150 млрд., об этом свидетельствуют данные компании Munich Re.

В компании отмечают, что эта оценка примерно совпадает со средним показателем за последние 30 лет с поправкой на инфляцию. В 2018 году убыток составил $ 186 млрд. Максимум в $ 354 млрд. зафиксировали в 2011 году, его можно объяснить землетрясением Тохоку в Японии.

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Из общего объема убытков застраховали лишь чуть больше трети - на $ 52 млрд. Этот показатель совпадает со средним уровнем за последнее десятилетие. В компании считают, что это свидетельствует о том, что большая часть рынка остается незастрахованным, особенно в развивающихся странах. Большое влияние также и размер ущерба от наводнений, страхование от которых не так широко распространено в большинстве промышленных стран, как от рисков, связанных с ураганами.

В 2018 году 850 трагедий унесли жизни 15 тыс. человек. Средний показатель за десять лет составляет 660 катастроф и 37,4 тыс. погибших, за тридцать лет - 520 и 51,6 тыс.

Планета существует много миллиардов лет, однако жизнь на ней возникла 3 млрд лет назад. Сейчас Земля находится в последней стадии существования. Если через миллиард лет Земля не погибнет, это случится гораздо позже через Солнце. По 7 млрд лет оно будет светить в 2 тыс. раз ярче. Средняя температура на планете достигнет 2 тыс. градусов.