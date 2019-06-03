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понедельник, 03 июня 2019 12:12

Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые

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Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые
Земля отдаст всю воду в космическое пространство, поверхность высохнет, и жизнь станет невозможной для организмов Фото: Репортер

Через 1 млрд лет температура на Земле будет достигать 60 градусов. Большая часть воды мирового океана испарится и создаст так называемую гигантскую влажную теплицу.

Верхние слои атмосферы будут поглощать пары воды. Ультрафиолетовое солнечное излучение начнет расщеплять воду на водород и кислород, из-за чего водород будет испаряться в космос, пишет Апостроф.

Земля отдаст всю воду в космическое пространство, поверхность высохнет, и жизнь станет невозможной для организмов. Другие ученые считают, что Земля в любом случае погибнет через миллиард лет.

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Планета существует много миллиардов лет, однако жизнь на ней возникла 3 млрд лет назад. Сейчас Земля находится в последней стадии существования. Если через миллиард лет Земля не погибнет, это случится гораздо позже через Солнце. По 7 млрд лет оно будет светить в 2 тыс. раз ярче. Средняя температура на планете достигнет 2 тыс. градусов.

Землю уничтожит смертоносное космическое тело. Планета Нибиру столкнется с Землей в этом веке. Уже сейчас под действием гравитации она провоцирует землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия.

"Информацию об апокалипсисе держат в тайне. О приближении планеты к Земле в Национальном агентстве космических исследования знали еще 30 лет назад. Рост уровня моря, изменение температуры и таяния полярных льдов - это влияние Нибиру", - говорит бывший сотрудник Геологической службы Соединенных Штатов Америки Итан Троубридж.

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Дата
03
июня

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